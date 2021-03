OSE Immunotherapeutics : Alexis Peyroles contrôle 4,27% du capital

OSE Immunotherapeutics : Alexis Peyroles contrôle 4,27% du capital









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 11 mars à l'AMF, Alexis Peyroles a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 18 décembre 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société OSE Immunotherapeutics. Il détient, à cette date, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Aperana Consulting qu'il contrôle, 768.499 actions OSE Immunotherapeutics représentant 1.195.661 droits de vote, soit 4,27% du capital et 5,03% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'attribution de 22.625 actions gratuites OSE Immunotherapeutics au profit de M. Alexis Peyroles.