Ose Immuno : un analyste voit plus haut

Ose Immuno : un analyste voit plus haut









(Boursier.com) — Dans un marché baissier en cette fin de semaine, Ose Immuno consolide de 1,4% à 13,7 euros après son incroyable début d'année boursier. Le titre de la biotech ne profite guère d'une note d'Invest Securities qui a rehaussé sa cible de 8,9 à 18,6 euros tout en restant à 'acheter'. Le broker estime que la société entre dans un momentum extrêmement favorable à différents égards.

Au-delà de l'attrait autour de son vaccin Covid-19 identifié comme nettement différenciant et très prometteur dans le paysage actuel, le courtier considère que la société a fait un saut de maturité significatif en fin d'année 2020 via un élargissement et un renforcement de son pipeline. Elle acquiert une stature solide, validée à la fois par ses programmes cliniques, mais aussi par ses partenariats lucratifs avec des acteurs Pharma de renom...