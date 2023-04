OSE Immuno : sous tension

(Boursier.com) — Ose recule de 7% ce vendredi à 4,15 euros, alors que le chiffre d'affaires 2022 du groupe est ressorti à 18 millions d'euros, généré par des partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques. Le ROC courant s'établit à 18,39 ME (-16,62 ME un an plus tôt). Le résultat net consolidé est une perte de -17,76 ME (-16,85 ME au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre, la trésorerie disponible de la société s'élevait à 25,6 ME en incluant le tirage de la 2e tranche de 10 ME dans le cadre de l'accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement.

La visibilité financière de la société est renforcée jusqu'au 2e trimestre 2024, soutenue par un récent bridge financier.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté la mire de 12 à 9 euros tout en restant à 'surperformer'.