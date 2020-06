OSE Immuno : retour d'AG

OSE Immuno : retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que l'Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. L'Assemblée s'est tenue à huis clos, en application des possibilités offertes par les ordonnances du 25 mars 2020.

Le résultat complet des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale : https://ose-immuno.com/general-shareholders-meetings/.

Au total, 103 actionnaires ont voté par correspondance, conformément aux conditions mentionnées dans l'avis de réunion. Ils possédaient ensemble 9.323.962 actions (soit 61,65% du capital) et 14 190 017 de voix (représentant 67,58% des droits de vote).

Au cours de cette Assemblée générale, Dominique Costantini, Présidente, et Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, ont rappelé les dernières avancées et la stratégie de croissance de la Société.

Alexis Peyroles commente : "L'année 2019 et le premier semestre 2020 ont été marqués par des avancées cliniques majeures. La valeur thérapeutique de Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur se confirme chez une population de patients en attente de nouvelles options de traitement.

En 2019, nous avons franchi des étapes cliniques clés sur nos produits en partenariat : l'entrée en phase 1 de BI 765063 dans les tumeurs solides avancées, avec Boehringer Ingelheim, et les résultats positifs de phase 1 d'OSE-127, avec Servier. Ces résultats positifs de phase 1 d'OSE-127 soutiennent deux études cliniques de phase 2, dans la rectocolite hémorragique (promotion OSE) et dans le syndrome de Sjögren (promotion Servier) qui devraient démarrer en 2020. Notre trésorerie, renforcée tout récemment grâce à un financement non dilutif de 7 millions d'euros obtenu dans le cadre du Prêt Garanti par l'Etat, nous donne une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2021 pour avancer nos programmes précliniques et cliniques en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes, ainsi que notre programme de vaccin prophylactique contre le virus pandémique SARS-CoV-2 récemment démarré. Notre trésorerie et nos capacités de financement devraient être renforcées avec le paiement d'étape à l'inclusion du premier patient dans l'étude de phase 2a prévue avec Servier sur OSE-127 dans le syndrome de Sjögren, confirmant ainsi la solidité de notre business modèle. Nous poursuivons nos efforts pour créer de la valeur pour tous les actionnaires d'OSE grâce à l'avancée de nos programmes de développement soutenus par une science de qualité".