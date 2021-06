Ose Immuno : résultats de l'AG mixte à huis clos du 24 juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que l'Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale s'est tenue sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par l'ordonnance publiée le 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance no2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret no 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret no 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret no 2021-255 du 9 mars 2021.

Le résultat complet des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale : https://ose-immuno.com/general-shareholders-meetings/.

Au total, 123 actionnaires ont voté par correspondance, conformément aux conditions mentionnées dans l'avis de réunion. Ils possédaient ensemble 9.414.580 actions (soit 51,58% du capital) et 14.198.441 voix (représentant 59,36% des droits de vote).

Au cours de cette Assemblée générale, Dominique Costantini, Présidente, et Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, ont rappelé les dernières avancées et la stratégie de croissance de la société.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de Dominique Costantini, expirant à l'issue de la présente Assemblée générale, pour une durée de trois ans. Ils ont également approuvé la nomination d'Elsy Boglioli en qualité de nouvel administrateur indépendant.

"Je remercie vivement les actionnaires de m'avoir renouvelé leur confiance. Je remercie également les membres du Conseil d'administration d'OSE pour leur implication dans l'évolution de la Société et dans le succès de ses avancées. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Elsy qui, grâce à son expérience en stratégie d'entreprises et dans des sociétés leaders en biotech et en pharma, va contribuer à enrichir l'expertise du Conseil et à soutenir la Société à un moment clé de sa croissance", commente Dominique Costantini, Présidente d'OSE Immunotherapeutics.

"Le portefeuille d'OSE est unique, se déployant en immuno-oncologie et dans l'immuno-inflammation, visant à la fois des cibles innovantes et avérées. Je suis honorée de rejoindre le Conseil d'administration à une étape passionnante de la Société où plusieurs actifs progressent en phase clinique de leur développement et suis impatiente de travailler avec l'équipe de direction pour positionner OSE comme un leader mondial et reconnu en immunothérapie", ajoute Elsy Boglioli.

Elsy Boglioli est fondatrice et directrice générale de Bio-Up, une société de conseil en santé qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique. Elle possède une vaste expertise et un réseau important dans les sociétés pharma et medtech.

Elle est diplômée de l'école Polytechnique de Paris, et titulaire d'un master en économie et gestion de l'Université Pompeu Fabra à Barcelone (Espagne). Elle est également diplômée en immuno-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à Paris.