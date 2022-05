Ose Immuno : recherché !

(Boursier.com) — Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics ont annoncé une nouvelle étape franchie dans le cadre de leur accord de licence et de collaboration selon lequel Boehringer Ingelheim a acquis les droits exclusifs de BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRP? sur l'axe myéloïde SIRP?/CD47. Le premier patient a été traité dans la Phase 1 d'expansion menée par Boehringer Ingelheim dans des cancers avancés difficiles à traiter.

Cette étude clinique internationale de Phase 1 vise à évaluer BI 765063 chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) métastatique ou récurrent, ou d'un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (CCSTC).

Le titre Ose Immuno grimpe de plus de8% à 7,42 euros ce mercredi, alors que le broker Degroof Petercam a ajusté sa cible sur le dossier de 14,6 à 15 euros en restant à l'achat.