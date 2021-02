OSE Immuno : réagit bien aux annonces

(Boursier.com) — OSE Immuno progresse de 1,5% à 13,85 euros ce lundi en bourse de Paris, après l'annonce de la signature d'un contrat de financement bancaire de l'ordre de 25 millions d'euros maximum avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Ce financement, pouvant aller jusqu'à 25 millions d'euros, sera composé de trois tranches dont deux tranches de 10 millions d'euros et une tranche de 5 millions d'euros. Parmi les derniers avis de brokers, Portzamparc a revalorisé le dossier de 13,7 à 15,7 euros avec un avis à 'acheter'.

La première tranche de 10 millions d'euros, non assortie de condition et dont OSE demandera le versement avant fin mai 2021, permettra d'élargir le développement clinique de Tedopi, évalué en combinaison avec un checkpoint inhibiteur, à des nouvelles indications de cancer. Ce premier financement soutiendra également l'entrée en Phase 1/2 clinique d'OSE-279, un anticorps anti-PD1 breveté d'OSE, dans une indication de niche en oncologie. La société disposerait ainsi d'un anticorps anti-PD-1 qu'elle pourrait optimiser en le développant en combinaison avec d'autres produits de son portefeuille. OSE-279 constitue par ailleurs l'ossature centrale anti-PD-1 de la plateforme BiCKI d'inhibiteurs bispécifiques de points de contrôle visant le récepteur PD-1 et d'autres cibles innovantes, fusionnée à des nouvelles cibles d'immunothérapie.

Les deux autres tranches de 10 et 5 millions d'euros, disponibles à la réalisation d'étapes cliniques spécifiques.

Ce prêt sera assorti d'un taux d'intérêt fixe de 5% annuel et payé annuellement, sur une maturité de cinq ans (chaque tirage est traité séparément en termes de maturité). Le remboursement de chaque tranche se fera donc à l'issue d'une période de 5 ans après la date de décaissement de ladite tranche.

L'accord de prêt est complété par un accord d'émission de bons de souscription d'actions (BSA) en faveur de la BEI pour les deux premières tranches du financement, en particulier l'émission de 850.000 BSA au titre du tirage de la première tranche. 550.000 BSA supplémentaires pourraient être émis si OSE Immunotherapeutics procède au tirage de la deuxième tranche de 10 millions d'euros.

Chaque BSA donnera droit de souscrire à une action ordinaire d'OSE Immunotherapeutics au prix de souscription de 0,01 euro et au prix d'exercice calculé sur la base des moyennes pondérées par les volumes des 3 séances de bourse précédant la fixation du prix (qui interviendra fin mai 2021), avec une décote de 2,5%.

Les BSA seront exerçables pendant une période de 12 ans. Sous réserve de certaines exceptions usuelles, les BSA ne seront exerçables qu'après une période de cinq ans à partir du tirage de la tranche concernée, limitant l'impact sur les prochaines années en termes de dilution et de volatilité.

Le contrat d'émission des BSA comprend une clause d'ajustement de la parité d'exercice qui pourrait s'appliquer, sous certaines conditions, en cas d'augmentation de capital. La BEI aura la possibilité, sous certaines conditions, de demander à OSE Immunotherapeutics de racheter ses BSA pour un montant maximum de 15 millions d'euros et, au-delà de ce montant, de trouver un acheteur et de payer des intérêts sur le prix des BSA restants.