OSE Immuno : publication dans Science Advances de données sur CLEC-1, son nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce la publication dans la revue à comité de lecture Science Advances de données issues d'un programme préclinique first-in-class avec CLEC-1, une nouvelle cible de point de contrôle immunitaire myéloïde en immunothérapie du cancer.

La collaboration académique menée avec l'équipe du Dr Elise Chiffoleau au Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie de Nantes a permis d'identifier CLEC-1 comme un point de contrôle.

CLEC-1 est un récepteur exprimé par les cellules myéloïdes inhibant les fonctions clés pro-phagocytaires et d'activation croisée des cellules T, limitant ainsi la réponse immunitaire antitumorale.

L'article, intitulé "CLEC-1 is a death sensor that limits antigen cross-presentation by dendritic cells and represents a target for cancer immunotherapy", fait état de découvertes fondamentales et de résultats précliniques montrant que CLEC-1 est un nouveau point de contrôle myéloïde qui interagit avec un nouveau ligand identifié, TRIM-21, et confirmant le potentiel thérapeutique des anticorps antagonistes de CLEC-1 comme une immunothérapie innovante du cancer.

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, a commenté : "Nous sommes très heureux de la publication de ces données sur CLEC-1 dans la revue 'Science Advances'. Cela confirme à la fois la valeur thérapeutique potentielle du programme de recherche de notre plateforme innovante 'Myéloïdes' en immuno-oncologie, et la qualité de notre collaboration académique stratégique avec l'équipe du Dr Elise Chiffoleau sur CLEC-1. L'ensemble des résultats sur le premier ligand de CLEC-1, surexprimé par plusieurs types de tumeur chez l'homme, tels que les cancers du pancréas, du foie ou du côlon associés à un fort besoin médical, et les nouvelles données d'efficacité préclinique générées par nos anticorps antagonistes brevetés, ouvrent la voie vers un futur développement clinique dans la continuité de l'axe SIRP?/CD47, dont l'anticorps anti-SIRP? est déjà en développement clinique chez OSE."