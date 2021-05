OSE Immuno progresse après les annonces

(Boursier.com) — OSE Immuno monte de 1,8% à 11,46 euros ce mercredi après avoir annoncé que le premier volontaire sain avait été inclus dans l'essai clinique de Phase 1 évaluant CoVepiT, son vaccin contre la COVID-19, et a reçu une administration du produit.

Cet essai clinique de Phase 1 évalue la tolérance, la réactogénicité et l'immunogénicité de deux schémas posologiques de CoVepiT chez 48 adultes volontaires sains, précédemment vaccinés ou non par un vaccin déjà autorisé contre la COVID-19.

L'essai clinique de phase 1 en cours est basé sur les résultats d'études précliniques et ex vivo chez l'homme (CoVepiT 1) montrant que CoVepiT permet de générer des cellules T mémoires sentinelles associées à une immunité protectrice à long terme contre la COVID-19. En ciblant 11 protéines du virus (Spike, M, N et plusieurs protéines non structurales), ce vaccin de seconde génération a pour objectif de couvrir tous les variants existants et futurs du SARS-CoV-2.

"Le programme avance conformément aux attentes, permettant d'espérer les résultats de cette première étude cet été" commente Portzamparc qui reste acheteur avec un objectif de cours de 16,10 euros.