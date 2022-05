OSE Immuno présentera quatre posters sur Tedopi, combinaison de néo-épitopes en immuno-oncologie, au congrès de l'ASCO 2022

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA et ses partenaires cliniques GERCOR, ARCAGY-GINECO et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) annoncent la présentation de quatre posters sur la combinaison de néo-épitopes Tedopi dans plusieurs indications de cancer au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 4 au 7 juin 2022.