OSE Immuno présente les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de Tedopi

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a présenté les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de l'essai de Tedopi, vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire, au congrès virtuel ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology).

"Les résultats obtenus avec Tedopi sont très intéressants. La durée de survie globale, clairement améliorée avec Tedopi par rapport au traitement standard, démontre que notre vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes possède tout le potentiel pour une différence marquée dans la vie de ces patients à un stade avancé du cancer du poumon après échec des checkpoints inhibiteurs. De plus, l'allongement significatif de la survie après progression, le maintien d'un bon score ECOG reflétant l'évolution de l'état général de santé du patient, et la confirmation d'un meilleur profil de tolérance renforcent la valeur thérapeutique de Tedopi. Nous remercions tous les patients, leurs familles, les investigateurs et les équipes qui ont participé à cette étude", commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

-Le critère principal, le taux de survie globale à un an dans la population en mITT, est atteint : taux de survie globale à 1 an de 46% pour les patients traités par Tedopi [IC 95% : 33% - 59%], au-dessus de la limite supérieure prévue au protocole (limite de futilité prédéfinie H0 40% = considéré comme cliniquement significatif). Ce taux de survie globale de 46 % se situe 10% au-dessus de celui de la chimiothérapie standard de 36% [IC 95% : 21% - 54%].

-Le taux de survie globale à un an de 47,5% est confirmé dans la population per protocole modifiée (déviations majeures exclues), considérée comme la population cible dans cette indication [IC 95% : 34,3% - 60,9%], par rapport au traitement standard à 34,4% [IC 95% : 18,6% - 53,2%].

-La médiane de survie globale est plus longue dans la population en ITT : de 9,8 mois dans le groupe Tedopi versus 8,7 mois dans le groupe traitement standard, hazard ratio (HR) : 0,71 [IC 95% : 0,44 - 1,16] ; p = 0,17.

-La différence de médiane de survie globale est statistiquement significative dans la population ciblée per protocole à 11,1 mois dans le groupe Tedopi versus 8,7 mois dans le groupe traitement standard, p = 0,037 ; HR : 0,57 [IC 95% : 0,34 - 0,97].

-Dans les autres principaux critères secondaires, le taux de contrôle de la maladie à 6 mois et 12 mois est comparable dans les deux groupes de traitement.

-Le temps jusqu'à détérioration du statut ECOG est significativement plus long dans le groupe Tedopi (8,4 mois versus 4,4 mois ; p = 0,002). De même, le temps de survie après progression est significativement plus long dans le groupe Tedopi (7,5 mois versus 4,4 mois ; p = 0,022).

-Bon profil de tolérance de Tedopi avec significativement moins d'effets indésirables sévères imputables au traitement (14% Tedopi versus 43% traitement standard, p < 0,001).

Au total, le ratio bénéfice/risque est favorable à Tedopi et meilleur que celui du traitement standard chez ces patients précédemment traités par checkpoint inhibiteur.