Ose Immuno présente les premiers résultats cliniques positifs de son anticorps monoclonal anti-PD1 OSE-279 évalué dans les tumeurs solides avancées

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a présenté les premiers résultats positifs de l'essai clinique de Phase 1/2 évaluant OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1 à forte affinité, chez des patients atteints de tumeurs solides, à la conférence AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics qui s'est tenue à Boston (11 - 15 octobre 2023, Abstract no 35371, Poster no C063).

Silvia Comis, Directrice du Développement clinique et des Affaires réglementaires d'OSE Immunotherapeutics, a commenté : "Ces premiers résultats positifs d'efficacité et de tolérance de Phase 1/2 clinique évaluant le potentiel thérapeutique de notre anticorps monoclonal anti-PD1 dans les tumeurs solides avancées sont très prometteurs. Ils sont encourageants pour la poursuite dans le futur du développement clinique d'OSE-279 en monothérapie dans des indications de niche pré-identifiées touchant des cancers à fort besoin médical. Ce produit pourra également être exploré en combinaison avec d'autres candidats médicaments d'OSE ou avec des actifs externes ouvrant la voie à des nouveaux partenariats potentiels".

La communication porte sur les premiers résultats positifs de l'essai clinique de Phase 1/2 évaluant OSE-279 en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides, sans option thérapeutique disponible. Ces données montrent un profil de tolérance acceptable avec des premiers signes d'efficacité chez les 13 premiers patients inclus, présentant 8 types de tumeur, traités à la dose de 100 et 300 mg toutes les 3 semaines ou à la dose de 600 mg toutes les 6 semaines. Trois réponses ont été rapportées chez 11 patients ayant eu au moins une évaluation tumorale post-inclusion : une réponse partielle a été confirmée chez un patient atteint d'un carcinome hépatocellulaire (réduction tumorale de 81%) après une seule dose de 300 mg, et deux réponses partielles (non encore confirmées) observées à la dose de 600 mg : l'une dans un carcinome anal à cellules squameuses (réduction tumorale de 46%) et l'autre dans un sarcome pléomorphe indifférencié (réduction tumorale de 33%).

Par ailleurs, une maladie stable de plus de 16 semaines a été observée chez trois autres patients (taux de contrôle de la maladie : 55%). Le profil de pharmacocinétique a montré une bonne exposition et une bonne proportionnalité des doses, les profils de pharmacodynamique (occupation du récepteur) et de pharmacocinétique étaient en cohérence avec la modélisation. La dose de 300 mg est recommandée pour une phase 2 (DRP2) pour une administration toutes les 3 semaines, et la dose de 600 mg semble être une bonne option pour la DRP2 pour une administration toutes les 6 semaines.

OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 à forte affinité qui bloque à la fois PD-L1 et PD-L2, les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral. OSE-279 constitue également l'ossature anti-PD1 de la plateforme BiCKI d'OSE d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques ciblant PD1 et d'autres nouvelles cibles d'immunothérapie.

Cette première étude chez l'homme est un essai de phase 1/2, en ouvert, avec escalade de dose et expansion qui vise à déterminer la dose maximale tolérée, et/ou la dose recommandée en phase 2 d'OSE-279 en monothérapie dans les tumeurs solides, avec deux rythmes d'administration possibles. Les objectifs secondaires incluent l'évaluation de l'activité antitumorale, du profil de sécurité, de la pharmacocinétique et de l'occupation des récepteurs définissant le profil pharmacodynamique (NCT05751798).