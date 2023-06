OSE Immuno présente les dernières données sur les programmes précliniques BiCKIIL-7, CLEC-1 et OSE-230 en Immuno-Oncologie et Immuno-Inflammation

(Boursier.com) — OSE Immuno SA annonce que des dernières données scientifiques ont été sélectionnées pour présentations orales ou posters à plusieurs conférences internationales à venir : à la conférence Antibody Engineering & Therapeutics Europe 2023 à Amsterdam (7 juin), au FOCIS 2023 Annual Meeting (20-23 juin), au 4th Annual Cytokine-Based Drug Development Summit 2023 (27-29 juin) et au 3rd Annual Tumor Myeloid-directed Therapies Summit 2023 (18-20 juillet), ces trois dernières conférences se tenant à Boston.

Ces présentations portent sur les dernières données précliniques issues des programmes BiCKI-IL7 (bifonctionnel ciblant PD1 et IL-7) et CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) en immuno-oncologie, et OSE-230 (premier anticorps monoclonal pro-résolutif) dans l'inflammation chronique.

"Nous sommes très fiers de partager avec la communauté scientifique internationale les dernières avancées scientifiques de nos programmes de recherche innovants. Les avancées régulières du développement de nos immunothérapies de nouvelle génération en immuno-oncologie et immuno-inflammation témoignent de notre engagement fort pour proposer des traitements first-in-class aux patients en attente de nouvelles options thérapeutiques. Nous sommes impatients de faire avancer ces programmes vers la clinique, en collaboration avec des partenaires stratégiques ", commente Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

Aurore Morello, Directrice de la recherche d'OSE Immunotherapeutics, ajoute : "Les dernières données présentées dans ces communications soulignent la valeur et le potentiel thérapeutique de nos actifs en préclinique.

BiCKI-IL7, notre programme anti-PD1/IL-7 bispécifique, présente une approche "cytokine" innovante en ciblant sélectivement les cellules T spécifiques antitumorales pour améliorer la qualité et la durabilité des réponses mémoires lymphocytaires.

CLEC-1, développé en collaboration académique avec l'équipe du Dr Elise Chiffoleau, du Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie Translationnelle à Nantes (1), agit comme un nouveau point de contrôle myéloïde immunitaire et l'axe CLEC-1/nouveau ligand TRIM21 comme une nouvelle voie cible dans l'immunothérapie du cancer. Ces derniers résultats soutiennent l'évaluation préclinique d'anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1.

OSE-230, notre programme préclinique le plus avancé, est le premier anticorps monoclonal agoniste pro-résolutif capable d'éliminer les infiltrats chroniques de neutrophiles et de bloquer le processus pathogène de NETose (2) et la fibrose".