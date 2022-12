OSE Immuno présente les dernières données précliniques d'efficacité d'OSE-127

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a présenté les dernières données précliniques sur l'utilisation de son antagoniste du récepteur à l'IL-7 (IL-7R), OSE-127, pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs B et T (LAL-B et -T) au congrès annuel de l'ASH le 11 décembre 2022 (Nouvelle Orléans, Louisiane).

Cette présentation orale a reçu un "Abstract Achievement Award" attribué par le comité de revue des pairs.

Les données précliniques sur OSE-127 présentées à l'ASH sont issues du programme de recherche mené en collaboration par OSE Immunotherapeutics et le Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel (Allemagne). Ces travaux sur des modèles in vivo de xénogreffes avec des cellules issues de patients (modèles PDX, Patient- Derived Xenograft) ont permis d'évaluer le potentiel thérapeutique d'OSE-127 pour cibler et bloquer l'expression élevée et dérégulée de l'IL-7R chez 84 % des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules précurseurs B ou à cellules T (LAL-B -T).

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous sommes très heureux de partager nos travaux collaboratifs sur OSE-127 dans la LAL-B et -T avec la communauté scientifique internationale de recherche en hématologie. En ciblant la voie de l'IL-7, source de prolifération et de survie des cellules leucémiques, tout en activant simultanément la phagocytose des cellules leucémiques médiée par les macrophages, OSE-127 a démontré un fort potentiel thérapeutique au travers des modèles PDX à la fois dans la LAL-B et dans la LAL-T pour répondre au besoin médical non satisfait d'une grande variété de sous-types de leucémies".

Le Pr. Denis Schewe (Chef du Département de Pédiatrie de l'Université Otto-von-Guericke à Magdeburg, précédemment du Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel), et le Dr Lennart Lenk, du Département de Pédiatrie I, Université de Kiel Christian-Albrechts et du Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel, commentent : "Les options thérapeutiques de traitement des LAL-T restent très limitées. Plus généralement, chez tous les patients atteints de LAL, il existe un besoin médical urgent de disposer de nouvelles approches d'immunothérapies pour réduire la toxicité et cibler la maladie réfractaire ou en rechute. En raison de son double mécanisme d'action, fondé sur l'induction de la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps et le blocage de la voie de l'IL-7, OSE-127 pourrait constituer une nouvelle option d'immunothérapie prometteuse pour tous les patients atteints de LAL y compris en cas de signalisation dérégulée de l'IL-7R, et en particulier en combinaison avec la polychimiothérapie standard. Transposé en clinique, OSE-127 pourrait améliorer significativement les traitements de la LAL et l'issue de la maladie réfractaire ou en rechute".