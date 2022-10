OSE Immuno présente les avancées de ses programmes en Immuno-Oncologie

(Boursier.com) — OSE Immuno SA, annonce que trois abstracts ont été acceptés pour présentation poster au 37ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra à Boston en présentiel et en virtuel du 8 au 12 novembre.

Ces posters présenteront les dernières données précliniques issues des plateformes de recherche innovantes BiCKI et Myéloïdes, et en particulier sur les programmes BiCKI-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7) et CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde). La Société avait également été invitée à faire une présentation orale sur son programme CLEC-1 au Macrophage-directed Therapies Summit à Boston en octobre 2022.

INFORMATIONS SUR LES PRÉSENTATIONS AU SITC 2022

- Titre : "IL7R TME expression correlates with immunotherapy response and is associated with T-cell

stemness with decreased apoptosis" (poster 826)

Catégorie : Combination Immunotherapies

Date de la présentation : 11 novembre 2022

- Titre : "Anti-PD-1/IL-7v bispecific antibody promotes TCF1+ stem like T cells expansion and longlasting in vivo efficacy"

Catégorie : Novel Single-Agent Immunotherapies

Date de la présentation : 11 novembre 2022

Programme CLEC-1

- Titre : "Blockade of the myeloid CLEC-1 checkpoint enhances antitumor responses and tumor antigen

cross-presentation" (abstract 484)

Catégorie : Checkpoint Blockade Therapy

Date de la présentation : 11 novembre 2022

PRÉSENTATION ORALE AU MACROPHAGE-DIRECTED THERAPIES SUMMIT 2022

- Titre: "The C-type Lectin CLEC-1 is a Sensor of Cell Death Limiting Myeloid Cell Functions and AntiTumor Immunity"

Date de la présentation : 4 octobre 2022.