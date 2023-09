OSE Immuno présente les avancées de ses programmes de recherche lors de prochains congrès internationaux Conférence internationale CICON

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que les avancées scientifiques de ses programmes de recherche ont été sélectionnées pour présentation lors de prochains congrès européens et américains : à la 7ème Conférence CICON (International Cancer Immunotherapy) à Milan, Italie (20-23 septembre), au 38ème Congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) à San Diego, CA, Etats-Unis (1-5 novembre) et au 15ème PEGS Europe (Protein & Antibody Engineering Summit) à Lisbonne, Portugal (14-16 novembre).

Les communications porteront sur les dernières avancées des programmes de recherche de la société en immuno-oncologie : CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde), CYTOMASK (nouvelle technologie innovante de démasquage des cytokines), BiCKI-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7) et Tedopi (vaccin thérapeutique contre le cancer d'activation des cellules T, à base d'épitopes).

Nicolas Poirier, Directeur Général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "OSE présentera 9 communications lors des prochaines conférences scientifiques internationales de premier plan. Nous sommes fiers des résultats obtenus par nos équipes de chercheurs sur l'avancement de nos programmes innovants. Nous sommes impliqués dans la progression de ces programmes vers les étapes de développement clinique grâce à des collaborations stratégiques avec des partenaires académiques et/ou des laboratoires pharmaceutiques, afin de pouvoir à terme apporter des immunothérapies first-in-class aux patients avec un fort besoin médical."