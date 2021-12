OSE Immuno présente des premières données précliniques d'efficacité d'OSE-127

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a présenté les premières données précliniques d'efficacité de l'antagoniste du récepteur à l'IL-7, OSE-127, dans des modèles PDX (Patient- Derived Xenograft) de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B au congrès annuel de l'ASH (American Society of Hematology) qui se tient à Atlanta et en virtuel du 11 au 14 décembre 2021.

Les résultats du programme de recherche collaboratif mené par OSE Immunotherapeutics et le Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel (Allemagne) portant sur l'efficacité anti-leucémique de l'immunothérapie OSE-127 dans des modèles PDX (Patient- Derived Xenograft) de LAL à précurseurs B, ont été présentés par le Dr. Lennart Lenk (Département de pédiatrie, groupe d'étude ALL-BFM, Université de Kiel Christian-Albrechts et Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel) dans un poster intitulé : "IL7R targeting using OSE-127 Shows Robust Anti-Leukemic Activity in B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Xenografts".

Le Pr. Denis Schewe, Chef du Département de Pédiatrie de l'Université Otto-von-Guericke à Magdeburg (précédemment du Département de Pédiatrie, Groupe d'étude ALL-BFM, Université de Kiel Christian-Albrechts et Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel), commente : " Notre recherche est fondée sur des données précliniques et cliniques solides et sur un rationnel qui soutient le développement d'une immunothérapie ciblant CD127 dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B mais potentiellement aussi à cellules T. Les patients en rechute ont un besoin urgent d'options innovantes en immunothérapies ciblées et nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe de recherche et développement d'OSE pour faire face à ce défi clinique ". OSE-127/S95011 est un anticorps monoclonal humanisé qui cible le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7 (IL-7R), permettant un effet antagoniste puissant sur les lymphocytes T effecteurs.

Le ciblage de CD127/IL-7R est une stratégie innovante et prometteuse dans la LAL à précurseurs B ou à précurseurs T, la signalisation de CD127 étant importante pour le développement des cellules B et des cellules T ; des articles récents rapportent d'ailleurs le rôle majeur de CD127 dans le développement des LAL à précurseurs B et T (leucémie lymphoblastique à cellules T). Malgré le pronostic favorable de la LAL à précurseurs B, la rechute reste un défi clinique et le besoin en nouvelles immunothérapies ciblées est urgent. La LAL à précurseurs T est un cancer hématologique agressif dont les options de traitements sont limitées en cas de rechute.

Les équipes d'OSE Immunotherapeutics et de l'Université de Kiel ont démontré que l'utilisation d'OSE-127 pour cibler l'IL-7R est une approche efficace d'immunothérapie dans la LAL à précurseurs B et pourrait s'avérer particulièrement bénéfique pour les patients avec une expression élevée d'IL-7R et/ou en rechute/réfractaires après échappement à un traitement ciblant l'antigène CD19.

OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d'un accord d'option de licence jusqu'à la finalisation de deux études cliniques de phase 2 actuellement en cours : l'une dans la rectocolite hémorragique (sous la promotion d'OSE Immunotherapeutics) et l'autre dans le syndrome de Sjögren (sous la promotion de Servier). Le produit a déjà montré des résultats positifs de phase 1 avec un bon profil de sécurité et de tolérance sans signes de lymphopénie, de libération significative de cytokines ou d'altération des compartiments de cellules T.