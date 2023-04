OSE Immuno présente des nouvelles avancées précliniques sur son programme de recherche CLEC-1

(Boursier.com) — OSE Immuno SA a présenté deux nouveaux posters sur les dernières avancées de son programme préclinique sur CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde), issu de sa plateforme Myéloïdes, au congrès annuel 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui s'est tenu à Orlando (Floride) du 14 au 19 avril.

La collaboration académique menée avec l'équipe du Dr Elise Chiffoleau au Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie de Nantes a permis d'identifier CLEC-1 comme un point de contrôle. CLEC-1 est un récepteur exprimé par les cellules myéloïdes inhibant les fonctions clés pro-phagocytaires et d'activation croisée des cellules T, limitant ainsi la réponse immunitaire antitumorale.

Le Dr Aurore Morello, Directrice de la Recherche d'OSE Immunotherapeutics, commente : "L'ensemble des données présentées au congrès de l'AACR démontrent que CLEC-1 agit comme un nouveau point de contrôle immunitaire dans les cellules myéloïdes et confirme l'axe CLEC-1/nouveau ligand TRIM21 comme une nouvelle voie cible dans l'immunothérapie du cancer. Les derniers résultats générés par la collaboration de nos équipes soutiennent la poursuite de l'évaluation préclinique d'anticorps monoclonaux antagonistes ciblant CLEC-1. Plus largement, ils ouvrent la voie au futur développement clinique translationnel d'un nouveau traitement par point de contrôle immunitaire myéloïde qui lève les freins sur les macrophages et les cellules dendritiques."

"CLEC-1 inhibitory myeloid checkpoint blockade enhances antitumor responses and tumor phagocytosis by macrophages".

Le blocage de CLEC-1 par des anticorps monoclonaux brevetés accroît le rejet tumoral en monothérapie et agit en synergie avec la chimiothérapie. Les anticorps monoclonaux anti-CLEC-1 impactent fortement l'environnement tumoral : une augmentation de la fréquence de cellules dendritiques et de macrophages revigorés, de cellules activées et de cellules T mémoires a été observée, alors que la fréquence de cellules myéloïdes immunosuppressives et de cellules T exprimant PD1 a été largement diminuée.

Les résultats présentés à l'AACR ont également révélé une fonction jusque-là méconnue de CLEC-1 dans les cellules myéloïdes, celle d'un détecteur spécifique de la mort cellulaire non homéostatique. Les données ont montré que l'absence de CLEC-1 supprimait la croissance tumorale et entravait l'environnement tumoral immunosuppressif.

"TRIM21 is a novel endogenous partner of the inhibitory myeloid checkpoint CLEC-1 involved in tumor antigen cross-presentation".

TRIM21, récepteur Fc intra-cellulaire et E3 ubiquitine-ligase, se définit comme un nouvel agent d'interaction avec CLEC-1 (découverte publiée dans 'Sciences Advances' en novembre dernier : Drouin et al., 2022). Les travaux de recherche ont démontré la pertinence fonctionnelle de l'interaction de CLEC-1 avec son ligand. Une expression élevée de TRIM21 est prédictive d'une mauvaise survie globale chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire, d'un cancer du pancréas ou d'un gliome. D'un point de vue mécanistique, l'inhibition de CLEC-1 renforce le potentiel des cellules dendritiques de présentation croisée des antigènes associés à la tumeur aux lymphocytes T, un processus connu pour être régulé par TRIM21 via l'activité de sa E3 ubiquitine-ligase. En conséquence, les anticorps antagonistes anti-CLEC-1 ou anti-TRIM21 sont en cours d'évaluation pour confirmer l'implication de l'interaction récemment identifiée entre CLEC-1 et TRIM21 dans la régulation de la fonction de CLEC-1 comme point de contrôle myéloïde inhibiteur.