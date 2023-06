OSE Immuno présente des abstracts cliniques sur Tedopi au congrès 2023 de l'ASCO

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA a présenté un poster et une publication dans "l'abstract book" sur Tedopi, une immunothérapie d'activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses, dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et dans le cancer de l'ovaire au congrès annuel 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting qui s'est tenu du 2 au 6 juin.

NOUVELLES DONNEES ISSUES DE L'ESSAI CLINIQUE DE PHASE 3 POSITIF DANS LE CPNPC, ATALANTE-1

La publication : "Prognostic factors of overall survival (OS) in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients after failure on immune checkpoint inhibitors (IO) treated with anticancer vaccine OSE2101 or chemotherapy (CT) in phase 3 ATALANTE-1 randomized trial", décrit une analyse visant à identifier les facteurs pronostiques associés à la survie globale (SG) dans chacun des groupes de traitement de l'essai clinique de phase 3 de Tedopi (Atalante-1) chez des patients HLA-A2 positifs souffrant d'un CPNPC avancé ou métastatique, une étude menée par le Pr. Benjamin Besse, du Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy et Investigateur principal.

Tedopi est le premier vaccin thérapeutique contre le cancer ayant montré des résultats d'efficacité positifs et cliniquement pertinents associés à un meilleur profil de tolérance et de qualité de vie versus comparateur (traitement de référence à base de chimiothérapie), en troisième ligne en résistance secondaire à un inhibiteur de point de contrôle dans le CPNPC métastatique ou avancé (essai de

phase 3 ATALANTE-1). Dans cette analyse, les facteurs classiques de base (stade de la maladie, histologie) et les effets du traitement, comprenant la meilleure réponse, la tolérance et la détérioration du statut de performance ECOG, ont été évalués et corrélés à la SG.

L'analyse conclut que les facteurs pronostiques associés à la survie diffèrent entre le vaccin thérapeutique contre le cancer Tedopi et le traitement par chimiothérapie standard. Le maintien d'un bon statut de performance ECOG est corrélé à une survie plus longue avec Tedopi, alors que la meilleure réponse au traitement est le principal facteur pronostique avec la chimiothérapie. Ces résultats confirment le mécanisme d'action de Tedopi dans l'amélioration de la SG grâce au contrôle de la progression tumorale, quelle que soit la meilleure réponse.

Le Dr Silvia Comis, Directrice du Développement clinique d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Après les résultats positifs présentés à l'ASCO et à l'ESMO 2022, ces résultats complémentaires montrant comment Tedopi peut améliorer la SG, renforcent l'ensemble des données recueillies sur le produit et permettent de mieux comprendre son bénéfice sur la SG chez des patients atteints d'un CPNPC, en résistance secondaire aux traitements par anti-PD-1. Nous sommes impatients de faire avancer le développement clinique de Tedopi en deuxième ligne à travers un essai pivot de phase 3 confirmatoire".

ESSAI CLINIQUE DE PHASE 2 TEDOVA DANS LE CANCER DE L'OVAIRE

Le poster intitulé : "TEDOVA/GINECO-OV244b/ENGOT-ov58 trial: Neo-epitope-based vaccine OSE2101 alone or in combination with pembrolizumab vs best supportive care (BSC) as maintenance in platinum-sensitive recurrent ovarian cancer with disease control after platinum" présenté par le Dr Alexandra Leary, du Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy et Investigatrice principale de l'étude TEDOVA, portait sur l'essai clinique international de phase 2 en cours, randomisé, en ouvert, promu et mené par ARCAGY-GINECO.

Le Dr Alexandra Leary commente : "Nos patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire ne répondent pas aux inhibiteurs de points de contrôle en monothérapie car leurs tumeurs sont 'froides', peu susceptibles de déclencher une forte réponse immunitaire et généralement ne répondant pas à l'immunothérapie. TEDOVA vise à transformer le cancer de l'ovaire en tumeur 'chaude' avec une combinaison de néo-épitopes optimisés pour rompre l'auto-tolérance immunologique. C'est le premier essai à évaluer une approche aussi innovante dans le cancer de l'ovaire. Nous remercions la communauté internationale en oncologie gynécologique pour leur soutien et leur enthousiasme pour porter et mener cette recherche et, de plus, dont le travail nous aide à mieux comprendre cette maladie particulièrement agressive".