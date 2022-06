OSE Immuno : Présentation de quatre posters au Congrès annuel de l'ASCO 2022

(Boursier.com) — OSE Immuno et ses partenaires cliniques GERCOR, ARCAGY-GINECO et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) ont présenté quatre posters sur la combinaison de néo-épitopes Tedopi dans plusieurs indications de cancer au congrès annuel 2022 de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting) qui s'est tenu du 4 au 7 juin.

-Dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) chez des patients HLA-A2+ après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires : les données finales de l'essai randomisé de Phase 3

Atalante-1 ont été présentées par le Pr.Benjamin Besse (Institut Gustave Roussy, Villejuif, France).

Cette présentation a montré des résultats rapportés par les patients significativement meilleurs avec Tedopi(R) versus la chimiothérapie chez des patients atteints de CPNPC en résistance secondaire après échec des checkpoints inhibiteurs, en analyse primaire (n = 118 patients). Ces résultats rapportés par les patients et les critères secondaires ont également été confirmés comme étant significatifs en analyse de sensibilité (n = 219) dans la population globale.

Chez les patients souffrant d'un CPNPC métastatique ou avancé en résistance secondaire à un traitement d'immuno-oncologie en séquentiel après une chimiothérapie à base de platine, ayant reçu des checkpoints inhibiteurs pendant au moins 12 semaines (CT-IO en résistance secondaire), Tedopi améliore significativement la survie globale et maintient la qualité de vie selon les données rapportées par les patients, et la tolérance versus le traitement standard (docetaxel ou pemetrexed), notamment sur les scores de fonctions physiques et d'état général. Les patients ont présenté moins de symptômes que ceux habituellement liés aux effets indésirables de la chimiothérapie.

"Dans une population difficile à traiter après échec des checkpoints inhibiteurs, ces données rapportées par les patients sur la qualité de vie dans l'essai de Phase 3 Atalante 1 s'ajoutent aux principaux résultats positifs de l'étude qui ont montré un bénéfice de survie significatif avec Tedopi versus le traitement standard chez les patients atteints de CPNPC, en échec aux traitements par checkpoint inhibiteur. Cela renforce le rationnel du dossier d'accès précoce en préparation pour être proposé aux agences réglementaires en 2022", commente Dominique Costantini, Directrice générale d'OSE Immunotherapeutics.

-Dans le cancer du pancréas, le poster : "Étude de phase II non comparative, randomisée du vaccin thérapeutique Tedopi en traitement de maintenance seul ou en association avec nivolumab, ou FOLFIRI après traitement d'induction par FOLFIRINOX chez des patients souffrant d'un adénocarcinome pancréatique avancé" a été présenté par le Dr. Anthony Turpin (Centre Hospitalier Universitaire de Lille).

Cette présentation a montré les premiers résultats intérimaires de l'étude Phase 2 de Tedopi dans le cancer du pancréas métastatique ou avancé. Le critère principal était le taux de survie à un an (Fleming - analyse de futilité ; hypothèse nulle 25%), le critère secondaire clé était la durée jusqu'à échec de la stratégie de maintenance (durée jusqu'à échec de la stratégie = durée de maintenance + réintroduction de FOLFIRI).

Les résultats intérimaires portaient sur les 29 patients HLA-A2+ randomisés, sans progression après 8 cycles par FOLFIRINOX : 9 patients dans le bras A standard (FOLFIRI) avec une survie globale à un an de 44% et une réponse partielle (11%) ; 10 patients dans le bras B expérimental (Tedopi en monothérapie) avec un taux de survie globale à un an de 40% et une réponse partielle (10%) ; 10 patients dans le bras C (Tedopi + nivolumab) avec un taux de survie à un an de 30% et aucune réponse partielle.

Tedopi en monothérapie de maintenance a montré un bon profil de tolérance et une durée jusqu'à échec de la stratégie encourageante, justifiant la poursuite de l'évaluation. L'association nivolumab + Tedopi était associée à des résultats moins favorables qui ont conduit à la fermeture de ce bras.

Sur la recommandation d'un Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, Independant Data Monitoring Committee), l'étude est en cours selon un protocole amendé comparant un traitement de maintenance par Tedopi en association avec FOLFIRI versus une chimiothérapie par FOLFIRI après traitement par FOLFIRINOX.

"Ces premiers résultats intérimaires dans le cancer du pancréas sont très intéressants pour Tedopi dans cette forme de cancer très agressive, généralement de mauvais pronostic et dont le besoin médical est fort. Nous remercions chaleureusement le groupe de cliniciens en oncologie GERCOR et l'intergroupe PRODIGE, promoteurs de l'étude TEDOPaM, pour cette première étape encourageante partagée au congrès de l'ASCO", commente Dominique Costantini, Directrice générale d'OSE Immunotherapeutics.

Par ailleurs, deux présentations posters "Trial in progress" ont montré le design de deux études cliniques en cours de Tedopi en association avec un checkpoint inhibiteur, promues et menées par des groupes coopérateurs en oncologie :

-Combi-TED, un essai promu et mené par la fondation italienne FoRT : "Essai de Phase II multicentrique, en ouvert, randomisé, évaluant l'efficacité de Tedopi plus docetaxel ou Tedopi plus nivolumab en traitement de seconde ligne dans le CPNPC métastatique, en progression après une première ligne de chimio-immunothérapie" [NCT04884282], présenté par le Dr. Federico Cappuzzo, Directeur médical oncologie à l'Institut du Cancer Regina Elena (Rome) et Investigateur principal de l'essai.

-TEDOVA, un essai promu et mené par ARCAGY-GINECO : "Etude clinique de Phase 2 évaluant la combinaison de néo-épitopes Tedopi seul ou en association avec pembrolizumab versus le traitement standard en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en situation de rechute platine sensible, et dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine" [NCT04713514]), présenté par le Dr. Alexandra Leary, Investigatrice principale de l'étude TEDOVA (Gustave Roussy, Villejuif).