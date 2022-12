OSE Immuno : nouvelle étape dans les lymphomes avancés

(Boursier.com) — OSE Immuno annonce aujourd'hui que le premier patient a été traité dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant OSE-279, un anticorps bloquant monoclonal anti-PD1 à forte affinité, chez des patients atteints de tumeurs solides ou de lymphomes avancés.

Cette première étude chez l'homme est un essai de phase 1/2, en ouvert, avec escalade de dose et expansion qui vise à déterminer la dose maximale tolérée et/ou la dose recommandée en phase 2 d'OSE-279 en monothérapie dans les tumeurs solides ou les lymphomes avancés. Les objectifs secondaires incluent l'évaluation de l'activité antitumorale, du profil de sécurité, de la pharmacocinétique et de l'occupation des récepteurs ou du profil pharmacodynamique.

OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 à forte affinité qui bloque à la fois PD-L1 et PD-L2, les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral. La surexpression de PD-L1 et PD-L2 sur les cellules tumorales et sur d'autres types de cellules du microenvironnement tumoral représente un mécanisme d'échappement tumoral à la réponse immunitaire.

OSE-279 constitue l'ossature anti-PD1 de la plateforme BiCKI d'OSE d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques ciblant PD1 et d'autres nouvelles cibles d'immunothérapie. La première cytokine sélectionnée pour être associée à l'anti-PD1 dans l'anticorps bispécifique est l'interleukine-7 (IL-7), dont il a été démontré en préclinique qu'elle améliore les fonctions immunitaires à long terme et l'efficacité de l'immunothérapie en oncologie. BiCKI-IL-7 pourrait potentiellement répondre aux besoins médicaux d'une population de patients en échappement immunitaire au traitement par inhibiteurs de points de contrôle.

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous sommes très enthousiastes du démarrage de ce premier essai chez l'homme avec notre propre anticorps monoclonal anti-PD1 à forte affinité, protégé par un portefeuille de brevets accordés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Le traitement du premier patient représente une étape importante dans le développement d'OSE-279, et nous attendons avec impatience les premiers résultats sur le potentiel thérapeutique d'OSE-279 en tant que traitement en monothérapie. La poursuite du développement clinique en interne d'OSE-279 en monothérapie serait menée dans des indications pré-identifiées de niche dans le cancer afin de répondre aux besoins médicaux importants chez les patients malgré un type de tumeur immunosensible. Cette première étude clinique nous permettra également, par la suite, d'explorer OSE-279, l'ossature de la plateforme BiCKI, en combinaison avec d'autres candidats médicaments d'OSE ou avec des actifs externes à travers de nouveaux partenariats potentiels avec des sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques."

Dans la nouvelle ère de l'immuno-oncologie, un anticorps antagoniste anti-PD1 propriétaire et protégé tel que OSE-279 représente un atout important.

OSE Immunotherapeutics a ainsi renforcé la stratégie globale de propriété intellectuelle protégeant OSE-279 au moins jusqu'à 2039. Cet objectif a été atteint grâce à l'octroi de brevets en 2022 pour les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie et le Mexique à ce jour. Ces brevets protègent les séquences d'anticorps de l'OSE-279 associées à ses propriétés biologiques et de fabrication innovantes.