OSE Immuno : meilleure visibilité financière malgré une très lourde perte

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de OSE Immuno se monte à 18 millions d'euros, généré par des partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques.

Le ROC courant s'établit à 18,39 ME (-16,62 ME un an plus tôt).

Le résultat net consolidé est une perte de -17,76 ME (-16,85 ME au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre, la trésorerie disponible de la société s'élevait à 25,6 ME en incluant le tirage de la 2e tranche de 10 ME dans le cadre de l'accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement.

La visibilité financière de la société est renforcée jusqu'au 2e trimestre 2024, soutenue par un récent bridge financier.

"En 2022, nous avons franchi des étapes importantes avec l'avancée de nos actifs, à la fois en préclinique et en clinique, tout en renforçant notre position financière malgré un environnement économique difficile. Je voudrais tout d'abord remercier nos équipes, nos experts scientifiques, cliniciens, pharmaceutiques et nos partenaires industriels pour leur engagement constant. Je voudrais aussi remercier nos partenaires institutionnels : la Région Pays de la Loire, nos banques et Bpifrance pour avoir contribué à sécuriser un bridge financier permettant de soutenir nos programmes stratégiques d'immunothérapie", commente Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.