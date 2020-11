Ose Immuno : lancement d'une augmentation de capital d'un minimum de 10 ME

(Boursier.com) — Ose Immuno, société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes, annonce aujourd'hui qu'étant donné le risque de rumeurs portant sur des informations privilégiées au moment de finaliser le lancement d'une opération de placement privé, elle a demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation du titre, à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui jusqu'à la clôture de la bourse demain mardi 17 novembre 2020.

La société annonce donc le lancement d'une augmentation de capital d'un minimum de 10 millions d'euros par émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro avec suppression du droit préférentiel de souscription, représentant un produit brut au minimum de 9,4 millions d'euros, par le biais d'une construction accélérée d'un livre d'ordres. Les Actions Ordinaires Nouvelles seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le prix auquel les Actions Ordinaires Nouvelles seront émises et le nombre total d'Actions Ordinaires Nouvelles à émettre dans le cadre de l'Offre seront déterminés au moyen d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. La Société estime que l'utilisation de la flexibilité offerte par un placement non préemptif est la structure la plus appropriée pour la Société à l'heure actuelle, lui permettant de lever des capitaux dans un délai court, avec un coût limité et de diversifier sa base d'actionnaires.

Banque Degroof Petercam SA et Invest Securities SA agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de livre Associés dans le cadre de l'Offre.

La Construction du livre d'ordres commencera immédiatement après cette annonce. La fixation du Prix d'Offre et l'attribution des Actions Ordinaires Nouvelles dans le cadre de l'Offre devraient avoir lieu, selon le calendrier indicatif, avant le début des négociations sur Euronext Paris à 09h00 CET le 18 novembre 2020, sous réserve de toute clôture anticipée. Le moment exact de la clôture du livre d'ordres, de la fixation du Prix d'Offre et de l'allocation est à la discrétion de la Société et des Banques. La Société annoncera le résultat de l'Offre après la clôture de la souscription dans un communiqué de presse ultérieur.

Contexte de l'Offre

Grâce aux partenariats déjà signés et aux liquidités disponibles, la Société dispose actuellement d'une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2021 pour faire avancer ses programmes cliniques actuels et préparer le premier essai clinique de CoVepiT, son vaccin prophylactique contre la COVID-19, qui devrait commencer au premier trimestre 2021.

Le produit de l'Offre renforcera sa visibilité financière jusqu'au début 2022, permettant à la Société d'accélérer et d'élargir son portefeuille de produits en phase clinique avec le lancement de trois programmes :

une étude de phase 2 avec FR-104 (anti CD-28) dans une indication de niche,

la préparation d'un essai clinique d'OSE-230, le nouvel anticorps monoclonal développé dans la résolution de l'inflammation chronique et

la préparation de l'entrée en clinique pour CLEC-1, la nouvelle cible innovante de "Don't Eat Me signal" de point de contrôle myéloïde.

Dans le cadre de l'Offre, la Société est soumise à un engagement de ne pas émettre d'actions supplémentaires pendant une période de 180 jours suivant le règlement-livraison de l'Offre (dont 90 jours d'engagement ferme), sous réserve des exemptions habituelles et d'une exemption spécifique liée à l'émission réservée à une institution financière. En outre, dans le cadre de l'Offre, des dirigeants et administrateurs de la Société se sont engagés à ne pas vendre d'actions de la Société pendant une période de 90 jours suivant le règlement-livraison de l'Offre, sous réserve des exceptions habituelles.

L'Offre fait l'objet d'un contrat de placement et de garantie entre la Société et les Banques. Le Contrat de Placement et de Garantie peut être résilié par les Banques à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison de l'Offre le 20 novembre 2020, sous réserve de certaines conditions habituelles pour ce type de contrat. Si le Contrat de Placement et de Garantie est résilié conformément à ses termes, tous les ordres des investisseurs passés dans le cadre de l'Offre seront nuls et non avenus. Le Contrat de Placement et de Garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.