Ose Immuno : la trésorerie disponible s'élevait à 27,3 ME au 30/6

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 27,3 ME, assurant une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2022.

Au cours du premier semestre 2021, OSE Immunotherapeutics a consolidé sa trésorerie avec :

- 1,3 ME déclenché à l'atteinte de paiement d'étape clé dans le cadre du projet collaboratif EFFIMab

sur OSE-127/S95011, financé par Bpifrance ;

- 7 ME reçus à la signature du contrat de licence global en transplantation sur FR104 avec Veloxis ;

- 5,6 ME d'aides de Bpifrance pour financer le développement de CoVepiT.

Par ailleurs, en juillet 2021 la société a perçu 10 ME au titre de la première tranche du prêt de 25 ME accordés de la Banque Européenne d'Investissements. Cette trésorerie permettra à OSE Immunotherapeutics de financer ses coûts de développement clinique ainsi que les travaux de recherche sur les produits plus précoces.

Le chiffre d'affaires de la Société au 30 juin 2021 s'élevait à 9 ME, lié principalement à la signature du contrat avec Veloxis et à la refacturation des coûts de développement d'OSE-172/BI765063 à Boehringer Ingelheim.

Sur le semestre, la société a enregistré un résultat net consolidé de -11,5 ME.

Les charges courantes d'exploitation s'élèvent à 20,6 ME (contre 12,9 ME sur S1 2020) dont 84% dédiés à la 'R&D', en lien avec le développement du portefeuille produits.