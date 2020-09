OSE Immuno grimpe après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics grimpe de plus de 8% à 6,65 euros ce lundi, alors que la société a présenté les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de l'essai de Tedopi, vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire, au congrès virtuel ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology).

"Les résultats obtenus avec Tedopi sont très intéressants. La durée de survie globale, clairement améliorée avec Tedopi par rapport au traitement standard, démontre que notre vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes possède tout le potentiel pour une différence marquée dans la vie de ces patients à un stade avancé du cancer du poumon après échec des checkpoints inhibiteurs. De plus, l'allongement significatif de la survie après progression, le maintien d'un bon score ECOG reflétant l'évolution de l'état général de santé du patient, et la confirmation d'un meilleur profil de tolérance renforcent la valeur thérapeutique de Tedopi. Nous remercions tous les patients, leurs familles, les investigateurs et les équipes qui ont participé à cette étude", commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

"Ces résultats sont une première démonstration clinique non équivoque de l'efficacité du produit dans le cancer du poumon après 12 mois de traitement" commente Portzamparc. "La seconde partie de l'étude avait pour but de les reproduire sur une plus grande population, mais la société à fait le choix de s'orienter dès maintenant vers la signature d'un accord de licence... Une rencontre avec la FDA sera prochainement planifiée pour discuter des possibilités d'accélérer l'arrivée du produit sur le marché" souligne l'analyste qui vise un cours de 13,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.