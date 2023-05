OSE Immuno : fin du recrutement des patients dans l'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi dans le cancer du pancréas avancé

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce la fin du recrutement dans l'essai clinique de phase 2 TEDOPaM, promu et mené par le groupe GERCOR, qui évalue Tedopi dans l'adénocarcinome pancréatique avancé ou métastatique. Au total, 136 patients ont été inclus dans l'essai clinique de phase 2 promu et mené par le groupe français de cliniciens en oncologie GERCOR, avec l'Intergroupe PRODIGE et le soutien d'OSE Immunotherapeutics qui fournit Tedopi.

Cet essai de phase 2 randomisé, non comparatif, a pour objectif d'évaluer Tedopi en association avec chimiothérapie par FOLFIRI versus FOLFIRI en traitement de maintenance chez des patients souffrant d'un adénocarcinome pancréatique (ADCP) avancé ou métastatique, sans progression après 8 cycles d'une chimiothérapie d'induction par Folfirinox.

Les résultats intérimaires de l'étude de phase 2 TEDOPaM, présentés au congrès de l'ASCO 2022 (American Society of Clinical Oncology), portaient sur les 29 premiers patients

Une analyse de futilité est prévue au 3ème trimestre 2023 et les résultats de la phase 2 sont attendus au 3ème trimestre 2024.

Le cancer du pancréas représente une indication à fort besoin médical et une opportunité de développement clinique pour Tedopi. La taille du marché mondial du traitement du cancer du pancréas était estimée à 2,527 milliards de dollars en 2022, et devrait atteindre 6,859 milliards de dollars en 2030.