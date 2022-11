OSE Immuno et Servier annoncent la fin de l'inclusion des patients dans l'essai clinique de phase 2a d'OSE-127/S95011

(Boursier.com) — Servier , groupe pharmaceutique international, et OSE Immunotherapeutics SA, société française de biotechnologie, annoncent l'inclusion du dernier patient dans l'essai clinique de phase 2a mené par Servier qui vise à évaluer l'efficacité et la tolérance de l'anticorps monoclonal OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren primaire.

Cette étude internationale de phase 2a randomisée, en double aveugle versus placebo, vise à évaluer l'efficacité et la tolérance de l'anticorps monoclonal nommé OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren primaire. Cette étude inclut 48 patients répartis dans une vingtaine de centres situés aux États-Unis, en Australie et en Europe. Les résultats sont attendus courant 2023.

Patricia Belissa-Mathiot, Directrice du développement clinique et R&D Chief Medical Officer de Servier, a déclaré : "Nous sommes très heureux du bon avancement de cette étude clinique et sommes impatients de pouvoir annoncer les premiers résultats dans l'année à venir. Le syndrome de Sjögren primaire, l'une des maladies auto-immunes systémiques les plus courantes, est une maladie dont les besoins non satisfaits sont importants. Nous sommes très reconnaissants envers les patients pour leur participation à cette étude."