OSE Immuno et le CHU de Nantes présentent une analyse intermédiaire positive de l'essai clinique de Phase 1/2 FIRsT évaluant l'immunothérapie FR104/VEL-101 en transplantation rénale

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes ont présenté une analyse intermédiaire positive des données issues de la première utilisation en transplantation rénale de l'anti-CD28 FR104/VEL-101 au Congrès annuel de la société Francophone de Transplantation (SFT) qui s'est tenu à Brest (5 - 8 décembre 2023).

La communication orale, intitulée : "Première utilisation du FR104, molécule anti-CD28 en transplantation rénale chez l'homme, analyse intermédiaire", présente les premières données de l'étude clinique de Phase 1/2 FIRsT évaluant FR104/VEL-101 (issue de la recherche nantaise au CR2TI/ITUN) chez des patients ayant reçu une transplantation rénale. Cette étude est menée sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes dans le cadre d'un accord de collaboration avec OSE Immunotherapeutics.

Le Professeur Gilles Blancho, Directeur de l'ITUN du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes et de Nantes Université, Investigateur principal de l'étude, commente : "Nous sommes très heureux de partager cette analyse intermédiaire de données sur la réponse post-transplantation et la tolérance à un an chez des patients traités avec FR104/VEL-101 dans le cadre de l'étude FIRsT. Nous avons déjà beaucoup appris à ce stade du développement clinique du produit, n'observant ni rejet aigu ni alerte sur sa sécurité après un an de suivi, deux enjeux thérapeutiques clés pour les patients ayant reçu une transplantation rénale qui ont besoin de solutions innovantes. L'approche thérapeutique basée sur le blocage spécifique de CD28 par FR104/VEL-101 peut s'avérer une stratégie d'immuno modulation efficace en réduisant l'activation des lymphocytes T effecteurs tout en préservant l'activité des lymphocytes T régulateurs. L'exploration du profil de tolérance de FR104/VEL-101 s'annonce prometteuse et encourageante pour avancer le produit en phase 2".

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, conclut : "Nous remercions le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes pour cette étape majeure qui marque une avancée clé dans le développement clinique de l'antagoniste de CD28 FR104/VEL-101 vers un essai de phase 2. Une étude clinique de phase 2 évaluant FR104/VEL-101 chez des patients transplantés rénaux est en cours de préparation par notre partenaire, Veloxis Pharmaceuticals".