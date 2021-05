OSE Immuno et Boehringer Ingelheim présentent des résultats positifs de Phase 1 de BI 765063

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim, son partenaire pour le développement de BI 765063, annoncent aujourd'hui que des premières données prometteuses de l'inhibiteur sélectif de SIRP?, BI 765063, issues de l'étude de Phase 1 d'escalade de dose menée chez des patients atteints de tumeurs solides, ont été acceptées en présentation poster au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 4 au 8 juin 2021.

Les données qui seront présentées à l'ASCO montrent une bonne tolérance de BI 765063, inhibiteur first-in-class de SIRP? (signal regulatory protein ?), une saturation durable de l'occupation des récepteurs et une efficacité du produit en monothérapie. Un bénéfice clinique a été observé chez 45 % des patients évaluables selon les critères RECIST.

Une réponse partielle durable a été rapportée chez un patient atteint d'un carcinome hépatocellulaire avancé et une biopsie réalisée au cours du traitement du répondeur a montré une augmentation de l'infiltration et de l'activation des cellules T CD8 ainsi qu'une augmentation de l'expression de PD-L1 sur les cellules tumorales. Une étude d'escalade de dose de BI 765063 en combinaison avec Ezabenlimab (antagoniste de PD1) est en cours pour déterminer la dose qui sera recommandée pour la Phase 2 clinique dans les tumeurs solides avancées.