OSE Immuno et Arcagy-Gineco annoncent le démarrage d'une étude clinique de phase 2 randomisée dans le cancer de l'ovaire

OSE Immuno et Arcagy-Gineco annoncent le démarrage d'une étude clinique de phase 2 randomisée dans le cancer de l'ovaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA et le groupe coopérateur français ARCAGY-GINECO annoncent que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et le Comité de Protection des Personnes (CPP) ont donné leur autorisation pour démarrer un nouvel essai clinique de Phase 2 évaluant Tedopi chez des patientes en rechute d'un cancer de l'ovaire (essai TEDOVA). Tedopi sera évalué en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab), un checkpoint inhibiteur de Merck, en traitement de maintenance après chimiothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire.

L'étude TEDOVA comprendra 3 bras de traitement et évaluera Tedopi, vaccin à base de néo-épitopes, en traitement de maintenance en monothérapie ou en combinaison avec l'anti-PD-1 Keytruda versus le traitement de référence chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en situation de rechute platine sensible, et dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine.

L'essai clinique sera promu par l'Association de Recherche sur les CAncers dont GYnécologiques (ARCAGY-GINECO), pour le groupe GINECO qui mènera l'essai TEDOVA dans le cadre du réseau européen ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial groups). L'étude sera soutenue en partie par le Programme d'Études Initiées par les Chercheurs (Investigator-Initiated Studies Program) de MSD (Merck Sharp & Dohme Corp), une filiale de Merck & Co., Inc., qui fournira Keytruda (pembrolizumab) et par OSE Immunotherapeutics qui fournira Tedopi et apportera un soutien financier.

"Ce nouveau programme de développement clinique de Tedopi dans le cancer de l'ovaire confirme l'intérêt d'explorer le potentiel d'une stratégie de combinaison avec un checkpoint inhibiteur anti-PD-1 dans des indications de cancer dont le besoin médical est très fort. Nous sommes très heureux de collaborer avec le groupe coopérateur en oncologie ARCAGY-GINECO pour faire progresser une nouvelle voie thérapeutique pour les patientes souffrant d'un cancer particulièrement agressif", a commenté Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.