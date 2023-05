OSE Immuno : Eric Leire devrait intégrer le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, a proposé la nomination du Docteur Eric Leire en qualité d'administrateur indépendant. "Cette nomination témoigne de la volonté de la société d'élargir les compétences et les expertises au sein de son Conseil et de renforcer sa dynamique internationale pour accompagner sa croissance".

Le Conseil d'administration propose par ailleurs la nomination de Nicolas Poirier (Directeur général d'OSE Immunotherapeutics) en qualité d'administrateur, et d'Anne-Laure Autret-Cornet (Directrice financière) en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires qui ont voté en sa faveur. Le renouvellement des mandats du Professeur Brigitte Dréno et du Professeur Gérard Tobelem en qualité d'administrateurs indépendants est également proposé.

Rappelons qu'Eric Leire bénéficie d'une expérience professionnelle internationale, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, en biotechnologie et dans l'industrie pharmaceutique. Il est actuellement Président et Directeur général de Genflow Biosciences Ltd .