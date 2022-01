OSE Immuno dopé par un broker

(Boursier.com) — OSE Immuno bondit de 6% à plus de 10 euros ce lundi matin, dopé par une recommandation de Degroof Petercam, à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 15,52 euros. L'intermédiaire souligne la proposition de valeur de l'actif principal d'OSE, Tedopi, et de BI 765063 pour les patients atteints de cancer, sur la base de récents résultats cliniques. Avec des actifs supplémentaires en développement pour les maladies auto-immunes, OSE dispose de plusieurs atouts. Ainsi, la firme de recherche voit un potentiel en hausse de plus de 60% sur les cours de vendredi et recommande l'achat. Le principal catalyseur potentiel de court terme est le retour des régulateurs concernant l'étude de phase 3 avec Tedopi dans le cancer du poumon 'non à petites cellules'.

Dans la somme des parties évaluée par le broker, Tedopi dans le cancer pulmonaire non à petites cellules représente une part de 38%.