OSE Immuno dispose de trésorerie jusqu'au 3e trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible de OSE Immuno s'élevait à 31 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'au 3e trimestre 2023.

Au cours du 1er semestre 2022, OSE Immunotherapeutics a consolidé sa trésorerie avec :

- 10 ME de paiement d'étape dans le cadre du contrat de licence et de collaboration avec Boehringer Ingelheim sur BI 765063, un inhibiteur de SIRP? sur l'axe myéloïde SIRP?/CD47.

- 5 ME de paiement d'étape dans le cadre du contrat de licence avec Veloxis Pharmaceuticals Inc. pour FR104, un anti-CD28, dans la transplantation.

Cette trésorerie permettra à la société de financer ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits plus précoces.

Le chiffre d'affaires s'élevait à 16 ME lié aux étapes franchies sur BI 765063 avec Boehringer Ingelheim et sur FR104 avec Veloxis.

Sur le semestre, la société a enregistré un résultat net consolidé de -2 ME.

Sans compter le montant du crédit d'impôt recherche, les charges courantes restent stables par rapport au 1er semestre 2021.