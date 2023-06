Ose Immuno : de retour d'AG

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce que l'Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. Le résultat complet des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale : https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/

Au total, les actionnaires ayant participé en présentiel, par pouvoir au président, pouvoir à un tiers ou vote par correspondance possédaient 5.870.122 actions représentant 10.762.646 voix, soit 30,8% du capital et 42,8 % des droits de vote.

L'Assemblée générale mixte a adopté toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration.

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Ils ont approuvé la nomination de Monsieur Eric Leire en qualité de nouvel administrateur indépendant, de Monsieur Nicolas Poirier (*), Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, en qualité d'administrateur et de Madame Anne-Laure Autret-Cornet, Directrice financière, en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires. L'Assemblée générale a également renouvelé les mandats du Professeur Brigitte Dréno et du Professeur Gérard Tobelem en qualité d'administrateurs indépendants.

"Au nom de tous les Administrateurs et de l'équipe d'OSE Immunotherapeutics, je remercie très chaleureusement Jean-Patrick Demonsang pour son expertise, son engagement et son action au sein du Conseil pendant ces nombreuses années. Dans le cadre de son plan de succession, le Conseil d'administration souhaitait renforcer les expertises et la dynamique internationale pour accompagner la croissance de la Société et nous sommes très heureux d'accueillir Eric Leire, médecin franco-américain et entrepreneur. Son expérience américaine et internationale en biotech et dans l'industrie pharmaceutique s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance", commente Dominique Costantini, Présidente d'OSE Immunotherapeutics.

"Je suis très honoré de rejoindre le Conseil d'administration d'OSE que je remercie pour sa confiance. Je serai heureux d'accompagner son équipe de direction et d'apporter ma contribution au développement international de la Société et à sa stratégie de croissance vers un positionnement de biotech leader reconnue en immunothérapie", ajoute Eric Leire.

Le Conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics est désormais composé des dix membres suivants :

-Dominique Costantini, Présidente

-Maryvonne Hiance, Vice-Présidente

-Anne-Laure Autret-Cornet, administratrice représentant les salariés actionnaires et Directrice financière

-Elsy Boglioli, administratrice indépendante

-Brigitte Dréno, administratrice indépendante

-Didier Hoch, administrateur indépendant

-Alexandre Lebeaut, administrateur indépendant

-Eric Leire, administrateur indépendant

-Nicolas Poirier, administrateur et Directeur général

-Gérard Tobelem, administrateur indépendant

(*) Nicolas Poirier, précédemment administrateur représentant les salariés actionnaires, avait démissionné avec effet à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022 suite à sa nomination