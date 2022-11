OSE Immuno : de nouvelles communications en vue

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA présente des nouvelles avancées scientifiques à travers une présentation orale et des posters sélectionnés à des conférences internationales : au 37e congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) à Boston du 8 au 12 novembre et au 14e congrès annuel Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) Europe à Barcelone du 14 au 16 novembre.

Ces communications mettent en avant les dernières données précliniques issues de nos plateformes de recherche innovantes Myéloïdes et BiCKI, et en particulier OSE-230 (premier anticorps monoclonal pro-résolutif) dans l'inflammation chronique, CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) et BiCKI-IL-7 (nouvelle thérapie bifonctionnelle ciblant PD-1 et IL-7) en immuno-oncologie.

"Nous sommes très fiers de partager avec la communauté scientifique internationale les dernières avancées scientifiques de nos plateformes de recherche innovantes dont le but est de développer des immunothérapies first-in-class de nouvelle génération", commente Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics. Aurore Morello, Directrice de la Recherche d'OSE Immunotherapeutics, poursuit : "Ces communications soulignent la valeur thérapeutique potentielle de nos 3 actifs au stade préclinique avancé. BiCKI-IL-7, notre programme anti-PD1/IL-7 bispécifique présente une approche 'cytokine' innovante en ciblant sélectivement les cellules T spécifiques antitumorales pour améliorer la qualité et la durabilité des réponses mémoire lymphocytaire T. CLEC-1 est notre nouveau point de contrôle myéloïde, dans la continuité de nos travaux sur l'axe SIRP?/CD47. OSE-230 est le premier anticorps monoclonal agoniste pro-résolutif capable d'éliminer les infiltrats chroniques de neutrophiles et de bloquer le processus pathogène de NETose et la fibrose".