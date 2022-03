OSE Immuno : de la trésorerie jusqu'au 1er trimestre de 2023

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires d'Ose Immuno est de 26 millions d'euros, essentiellement lié aux accords de licences et aux paiements d'étapes.

En 2021, OSE Immunotherapeutics a enregistré un résultat opérationnel consolidé de -16.62 ME. Les charges courantes d'exploitation s'élevaient à 42,9 ME (29,4 ME en 2020). Les principales dépenses sont en R&D et représentent 75% du total des dépenses de la société, soit 30,6 ME.

Le résultat net consolidé au 31 décembre 2021 est une perte de -16,85 ME (-16,55 ME au 31 décembre 2020)

Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie de la société s'élevait à 33,6 ME (29,4 ME au 31 décembre 2020). Compte tenu de ses programmes actuels de développement clinique et de R&D, la société estime que sa trésorerie devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'au 1er trimestre de 2023 sans intégrer d'autres revenus de nouveaux accords de licence et de crédit d'impôt recherche.