OSE Immuno : coup de pouce !

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics monte de 4% sur les 12 euros ce mardi en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé avoir obtenu un financement public de 10,7 millions d'euros dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt "Capacity Building", opéré pour le compte de l'état par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA) et du plan France Relance afin de soutenir le programme de développement de CoVepiT, son vaccin multi-variants contre la COVID-19 en cours de Phase 1 clinique.

"Ce nouveau financement qui témoigne une fois de plus de l'importance accordée par les pouvoirs publics au programme anti-COVID-19 d'OSE est une bonne nouvelle et d'autres financements pourraient suivre avec l'avancée du programme" commente Portzamparc qui estime qu'en raison du manque de visibilité sur l'évolution de l'épidémie et sur le plan de développement de CoVepiT, ce programme n'est pas encore intégré à son modèle de valorisation et "constitue donc un fort upside potentiel". De quoi ajuster son objectif de cours de 15,5 à 16,1 euros...