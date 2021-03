Ose Immuno : Au 31 décembre, la trésorerie s'élevait à 29,4 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible de la Société Ose Immuno s'élevait à 29,4 ME, assurant une visibilité financière jusqu'au 2ème trimestre 2022.

En 2020, Ose Immunotherapeutics a réalisé :

Une augmentation de capital de 18,6 ME au moyen d'un placement privé ;

Un accord de prêt non dilutif de 7 ME avec un groupe de banques françaises dans le cadre du Prêt Garanti par l'État ;

Un financement de 200 KE de Nantes Métropole.

Cette trésorerie va être renforcée par :

Un contrat de financement jusqu'à 25 ME de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), composé de trois tranches dont deux tranches de 10 ME et une troisième tranche de 5 ME. La société demandera le versement de la première tranche avant fin mai 2021 et un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers sera publié avant le tirage relatif à l'émission des 850.000 bons de souscription d'actions (BSA) en faveur de la BEI.

Un financement de 5,2 ME obtenu dans le cadre de l'appel à projet PSPC-COVID, opéré par Bpifrance pour le compte de l'État français, consacré au développement de CoVepiT, le vaccin prophylactique COVID-19 de la société.

Un crédit d'impôt recherche (CIR) 2020 de 5,1 ME.

Cette trésorerie permettra à la Société de financer les coûts de développement de ses produits en clinique et de R&D pour ses produits au stade plus précoce jusqu'au 2ème trimestre 2022.

En 2020, Ose Immunotherapeutics a enregistré un résultat opérationnel consolidé de -19 ME. Les charges courantes d'exploitation s'élevaient à 29,4 ME (contre 27,4 ME en 2019) dont 76% dédiés à la 'R&D'. Les dépenses de 'R&D' s'élevaient à 22,4 ME.