Ose Immuno : au 30 juin, la trésorerie disponible s'élevait à 22,9 ME

Ose Immuno : au 30 juin, la trésorerie disponible s'élevait à 22,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible d'Ose Immuno s'élevait à 22,9 ME, assurant une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2021. En mai 2020, OSE a obtenu un contrat de crédit non dilutif d'un montant de 7 ME garanti par l'État, signé par un groupe de banques françaises, qui permet à la Société de renforcer sa trésorerie et contribue à faire avancer ses programmes de développement préclinique et clinique. Ce Prêt Garanti par l'État a été mis en place dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Au cours du premier semestre 2020, une trésorerie supplémentaire de 3,1 ME a été générée par le versement du crédit d'impôt recherche 2019. Cette trésorerie permettra à OSE Immunotherapeutics de financer ses coûts de développement clinique ainsi que les travaux de recherche sur les produits plus précoces.

Le chiffre d'affaires de la société au 30 juin s'élevait à 5,8 ME, lié à la refacturation des coûts de développement de BI 765063 à son partenaire Boehringer Ingelheim, à la vente de flacons d'OSE-127 à son partenaire Servier et à l'étalement du paiement d'étape déclenché par la levée l'option 1 par Servier en février 2019.

Sur le semestre, la société a enregistré un résultat net consolidé de -3,1 ME. Les charges courantes d'exploitation s'élevaient à 12,9 ME (contre 12 ME sur S1 2019) dont 77% dédiés à la R&D.