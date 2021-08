OSE Immuno/ Arcagy-Gineco : randomisation de la 1ère patiente dans l'étude d'évaluation de Tedopi dans le cancer de l'ovaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA et le groupe coopérateur français Arcagy-Gineco annoncent la randomisation de la première patiente dans l'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude Tedova).

L'étude Tedova comprend 3 bras de traitement et vise à évaluer Tedopi, vaccin à base de néo-épitopes, en traitement de maintenance en monothérapie ou en combinaison avec l'anti-PD-1 Keytruda(R) versus le traitement de référence chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en situation de première ou de deuxième rechute platine sensible, dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine et ayant déjà reçu un traitement par bevacizumab et par inhibiteur de PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase).

Les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire ne répondent pas aux checkpoints inhibiteurs en monothérapie car leurs tumeurs sont "froides". Tedova vise à transformer le cancer de l'ovaire en tumeur "chaude" avec une combinaison de néo-épitopes optimisés pour rompre l'auto-tolérance immunologique.

L'essai clinique Tedova, promu par l'Association de Recherche sur les CAncers dont GYnécologiques (Arcagy-Gineco), pour le groupe Gineco, inclura 180 patientes et sera mené dans environ 30 centres cliniques en France et 12 centres en Allemagne et en Belgique.