OSE Immuno annonce une collaboration avec Microsoft

(Boursier.com) — OSE Immuno annonce que la société fait partie des premières startups Biotechs sélectionnées par Microsoft France pour être partenaire privilégié de son programme d'accompagnement des Startups de la Biotech & Deeptech française. Ce programme a été lancé lors de la 6ème édition de "Viva Technology", l'événement Startup et Tech le plus important organisé en Europe et qui se tient à Paris du 15 au 18 juin 2022.

Le Biotech Scaler Program de Microsoft France a pour objectif d'accompagner les sociétés au croisement de la recherche et de la technologie afin d'accélérer la découverte et le développement de leurs produits. Ce programme propose aux startups sélectionnées un accompagnement technique afin de développer un Framework Technique d'architecture pour garantir la scalabité et la sécurité des données des startups. Il offre également un accompagnement business de la part de Microsoft France et de ses partenaires par une approche écosystémique qui met en lien des startups, le monde de la recherche, les fonds d'investissements et les différents acteurs de la santé.

Nicolas Poirier, Directeur scientifique d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par Microsoft pour intégrer leur programme d'accompagnement de la Biotech & Deeptech et nous les en remercions vivement. Cette collaboration atteste qu'OSE s'inscrit parfaitement dans la cible des biotechs les plus en pointe en alliant nos compétences scientifiques aux expertises de l'intelligence artificielle et aux approches algorithmiques pour développer des immunothérapies basées sur des innovations de rupture et répondre aux besoins médicaux non satisfaits en immuno-oncologie et immuno-inflammation".

OSE Immunotherapeutics collabore depuis 2019 avec MabSilico, une société DeepTech-Bio spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, pour accélérer leurs activités de recherche et de caractérisation d'anticorps thérapeutiques.

Depuis 2021, OSE bénéficie d'un accès privilégié au logiciel MAbFactory qui centralise les solutions innovantes de MAbSilico basées sur l'Intelligence Artificielle. MAbFactory est déployé dans le cloud Microsoft Azure depuis lequel il est accessible pour une utilisation automatique et autonome afin d'accompagner le développement de nouveaux anticorps et de protéines thérapeutiques. L'expertise des équipes de R&D d'OSE alliée à l'intelligence artificielle de MAbSilico permettent de guider la découverte, la caractérisation et l'optimisation de nouvelles biomolécules, réduisant ainsi à la fois le temps de développement et le risque d'échec dans la phase préclinique.

La collaboration entre la biotech OSE Immunotherapeutics, la Tech-Bio MAbSilico et le fournisseur de technologie Microsoft reflète l'intérêt du programme biotech de Microsoft et va permettre de renforcer et d'aller encore plus loin dans le déploiement d'une recherche basé sur l'intelligence artificiel à la croisée de cette collaboration fructueuse entre une Biotech et une Deeptech.