OSE Immuno annonce trois présentations au congrès annuel 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR)

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce trois présentations au congrès annuel 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tient à Orlando (Floride) du 14 au 19 avril. Ces présentations portent sur les premières données d'analyses de biomarqueurs issues de l'essai clinique de Phase 1 de BI 765063 (anticorps monoclonal anti-SIRP? sur l'axe CD47/SIRP?) dans les tumeurs solides avancées.

Deux autres présentations rapportent les dernières avancées précliniques sur OSE-127 (antagoniste du récepteur à l'IL-7) en hématologie et sur BiCKI-IL-7 (nouvelle thérapie bifonctionnelle ciblant PD1 et IL-7).

De plus, des nouvelles données précliniques et de caractérisation du rôle biologique de CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) seront présentées le 19 avril.

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous sommes très heureux de partager nos dernières avancées avec la communauté scientifique internationale en cancérologie. Les données cliniques et précliniques issues de nos programmes de recherche innovants en immuno-oncologie témoignent de notre engagement et des progrès constants pour proposer des immunothérapies innovantes aux patients souffrant de cancer dont le besoin de disposer de nouvelles options thérapeutiques est fort".

Trois études cliniques de BI 765063 en association sont en cours :

-NCT05249426: chez des patients en première ou deuxième ligne de traitement d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) en association avec l'anti-PD1 ezabenlimab +/- VEGF/ inhibiteur d'Ang2 ou chez des patients en deuxième ligne de traitement d'un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou en association avec cetuximab ou chimiothérapie, et n'ayant pas reçu de traitement antérieur par inhibiteurs anti-PD-L1 (essai mené aux Etats-Unis, en Europe et au Japon).

-NCT03990233: chez des patients atteints d'un cancer avancé colorectal ou d'un cancer avancé de l'endomètre avec microsatellites stables, en récidive après un traitement standard, et n'ayant pas reçu de traitement antérieur par inhibiteurs anti-PD-L1 (essai mené en Europe).

-NCT04653142: chez des patients atteints de tumeurs solides (essai mené au Japon).

OSE-127, anticorps monoclonal immunomodulateur du récepteur IL-7, représente une nouvelle immunothérapie prometteuse dans la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL).

Le récepteur CD127 est surexprimé par les cellules de LAL. Il est efficacement ciblé par OSE-127, antagoniste de l'IL-7 récepteur (IL-7R), grâce à la phagocytose dépendante des anticorps médiée par les macrophages. Le ciblage de CD127/IL-7R est une stratégie innovante et prometteuse dans la LAL à précurseurs B ou à précurseurs T, la signalisation de CD127 étant importante pour le développement, la survie et la prolifération des cellules B et des cellules T.

Malgré le pronostic favorable de la LAL à précurseurs B, la rechute reste un défi clinique et le besoin en nouvelles immunothérapies ciblées est urgent. La LAL à précurseurs T est un cancer hématologique agressif dont les options de traitement sont limitées en cas de rechute.

La présentation poster conclut sur le fort rationnel selon lequel OSE-127 pourrait représenter une nouvelle option d'immunothérapie importante pour les patients atteints de LAL en raison de son double mécanisme d'action. Cet anticorps bloque la voie oncogénique de l'IL-7R, et en même temps induit la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps et le blocage de la voie de l'IL-7R.

Ce programme de recherche est mené par OSE Immunotherapeutics sur des modèles de xénogreffes avec des cellules issues de patients (modèles PDX, Patient- Derived Xenograft), en collaboration avec le Pr. Denis Schewe (Chef du Département de Pédiatrie de l'Université Otto-von-Guericke à Magdeburg, précédemment du Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel), et le Dr Lennart Lenk, du Département de Pédiatrie I, Université de Kiel Christian-Albrechts et du Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel.

BiCKI-IL-7, une immunothérapie bifonctionnelle ciblant PD1 et IL-7, représente un actif au fort potentiel pour les patients cancéreux en échappement immunitaire après traitement par inhibiteur de point de contrôle.

BiCKI-IL-7, le candidat le plus avancé de la plateforme BiCKI d'OSE Immunotherapeutics, est une thérapie bifonctionnelle innovante qui cible PD1 et délivre en même temps, de façon sélective, la cytokine IL-7 pro-survie aux cellules exprimant PD1 enrichies en lymphocytes T reconnaissant spécifiquement la tumeur. BiCKI-IL-7 restaure la fonction des cellules T épuisées, désarme l'activité suppressive des cellules T régulatrices et accroît les cellules souches T mémoires, une sous-population de cellules T identifiée comme clé, associée à une réponse clinique anti-PD-(L).

La présentation à l'AACR souligne que l'anti-PD1/IL-7v BiCKI-IL-7 a montré une efficacité antitumorale en monothérapie dans différents modèles in vivo. De plus, BiCKI-IL-7 a montré une efficacité antitumorale significative en deuxième ligne de traitement après échec d'un anti-PD-(L) dans un modèle préclinique, ce qui souligne le potentiel clinique de BiCKI-IL-7v chez les patients résistant aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

Ces résultats valident le rationnel d'une délivrance sélective de l'IL-7 aux cellules T spécifiques à la tumeur pour limiter les risques d'immunotoxicité des combinaisons d'immunothérapies, et soutenir une prolifération et une survie durables des cellules souches T CD8 pour renforcer le traitement anti-PD-(L).