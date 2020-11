Ose Immuno annonce le succès de son augmentation de capital

Ose Immuno annonce le succès de son augmentation de capital









Ose Immuno, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par un placement privé auprès de 25 investisseurs qualifiés français et internationaux, dont une large majorité de nouveaux actionnaires, et réalisée par la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 18,6 millions d'euros.

Grace à cette levée de fonds, la société renforce sa visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2022.

"Nous tenons à remercier les nouveaux actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital ainsi que les actionnaires déjà présents dans le capital qui continuent à soutenir la stratégie de développement évolutive d'OSE Immunotherapeutics. Il s'agit d'une étape clé pour la Société, permettant d'accroître sa valeur en amenant davantage de produits au stade clinique et dont le développement sera poursuivi par nos équipes expertes de R&D. Cette levée de fonds renforce notre visibilité financière et nous permet d'accélérer et d'élargir notre portefeuille de produits en phase clinique avec le lancement de trois programmes :

- une étude de phase 2 avec FR-104 (anti CD28) dans une indication de niche,

- la préparation d'un essai clinique d'OSE-230, nouvel anticorps monoclonal développé dans la résolution de l'inflammation chronique et

- la préparation de l'entrée en clinique pour CLEC-1, la nouvelle cible innovante de " Don't Eat Me signal " de point de contrôle myéloïde.

OSE Immunotherapeutics se trouve à un point d'inflexion et est bien placée pour devenir un acteur majeur de l'immunothérapie dans les années à venir. Les nouveaux programmes cliniques qui seront mis en place grâce à cette levée de fonds viendront compléter nos essais cliniques en cours sur des produits first-in-class, qui comprennent les résultats positifs obtenus avec Tedopi dans le traitement du cancer du poumon (non à petites cellules ou NSCLC) après l'échec d'un inhibiteur de point de contrôle, récemment présentés à l'ESMO, deux produits en partenariat, OSE-127 (IL-7R) et OSE-172 (SIRP?-CD47), qui sont actuellement en cours d'études cliniques, et CoVepit, notre vaccin COVID-19, qui devrait commencer son essai clinique au premier trimestre 2021", a déclaré Alexis Peyroles, Directeur Général de OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

L'Offre a été réalisée conformément à la décision du Conseil d'administration du 12 novembre 2020 et à la décision du Directeur Général sur délégation du Conseil d'administration, conformément à l'autorité déléguée par la dix-neuvième résolution approuvée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 16 juin 20201.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 18,6 ME et correspond à l'émission de 2.517.589 Actions Ordinaires Nouvelles à un prix de souscription de 7,40 euros par Action Ordinaire Nouvelle (prime d'émission incluse), soit un taux de dilution de 16,3% du capital avant l'Offre sur une base non diluée et de 14% après l'Offre. Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 7,40 euros soit une décote de 18,7% par rapport au dernier prix de clôture boursière (au vendredi 13 novembre 2020)2. En comparaison au montant minimum de 10 millions d'euros visé par la Société, le placement a été sursouscrit près de 2,5 fois.

Le règlement-livraison de l'Offre devrait avoir lieu, selon le calendrier indicatif, le 20 novembre 2020. Les Actions Ordinaires Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises à la négociation sur Euronext Paris, sur la même ligne de négociation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0012127173 - OSE.

Une demande d'admission des Actions Ordinaires Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris a été déposée auprès d'Euronext Paris. L'Admission devrait avoir lieu le ou autour de 9h00 CET le 20 novembre 2020 (ou à une heure ultérieure convenue avec la Société par les Banques) et les transactions inconditionnelles sur les Actions Ordinaires Nouvelles émises dans le cadre de l'Offre devraient commencer en même temps.

Le capital social de la Société, qui se compose actuellement de 15.442.824 actions, sera donc composé de 17.960.413 actions après l'opération. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société avant l'augmentation de capital (calculée sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 17 novembre 2020) et qui n'a pas participé à l'Offre, serait de 0,86% du capital après l'émission.

À titre indicatif, la proportion de capitaux propres par action (calculée sur la base des capitaux propres au 30 juin 2020, ajustés du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 17 novembre 2020) passera de 3,65 euros à 4,18 euros après l'Admission. A titre indicatif, le produit net de l'opération sera d'un minimum de 17,5 ME.

Dans le cadre du placement privé, la société est soumise à un engagement de ne pas émettre d'actions pendant une période de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison de la transaction (dont 90 jours d'engagement ferme), sous réserve des exemptions habituelles et d'une exemption spécifique liée à l'émission réservée à une institution financière. En outre, dans le cadre de l'Offre, des dirigeants et administrateurs de la Société se sont engagés à ne pas vendre d'actions de la Société pendant une période de 90 jours suivant le règlement-livraison de l'Offre, sous réserve des exceptions habituelles.

La Banque Degroof Petercam SA et Invest Securities SA agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de livre Associés dans le cadre de l'Offre. L'Offre fait l'objet d'un contrat de placement et de garantie entre la Société et les Banques. Le Contrat de Placement et de Garantie peut être résilié par les Banques à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison de la transaction le 20 novembre 2020, sous réserve de certaines conditions habituelles pour ce type de contrat. Si le Contrat de Placement et de Garantie est résilié conformément à ses termes, tous les ordres d'investisseurs passés dans le cadre de l'Offre seront nuls et non avenus. Le Contrat de Placement et de Garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.

La société rappelle qu'elle a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter du lundi 16 novembre avant ouverture du marché. La reprise de cotation interviendra le mercredi 18 novembre à l'ouverture du marché.