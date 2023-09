Ose Immuno annonce la publication des résultats positifs de phase 3 de son vaccin contre le cancer du poumon

(Boursier.com) — OSE Immuno SA annonce la publication, revue par un Comité de lecture, dans 'Annals of Oncology' des résultats de l'essai clinique de phase 3 randomisé (Atalante-1) de Tedopi, vaccin contre le cancer à base d'épitopes administré en monothérapie chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique, en 3ème ligne de traitement en résistance secondaire aux IPCs.

Tedopi est un vaccin innovant contre le cancer à base d'épitopes, ciblant cinq antigènes associés à la tumeur, une immunothérapie "prête à l'emploi" différentiée permettant l'activation des lymphocytes T spécifiques de la tumeur chez des patients HLA-A2 positifs.

L'article, intitulé "Randomized Open-Label Controlled Study of Cancer Vaccine OSE2101 Versus Chemotherapy in HLA-A2-positive Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer with Resistance to Immunotherapy : ATALANTE-1" présente les données positives d'une étude clinique internationale de phase 3 randomisée qui montre que Tedopi, vaccin innovant contre le cancer, améliore la survie globale avec une meilleure tolérance et une meilleure qualité de vie en monothérapie versus une chimiothérapie, chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique ayant progressé après au moins 12 semaines après un traitement séquentiel par chimiothérapie et IPC.