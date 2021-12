OSE Immuno annonce la nomination de Laurence de Schoulepnikoff au poste de Chief Business Officer

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce la nomination de Laurence de Schoulepnikoff au poste de Chief Business Officer (CBO), et la nomination de directeurs seniors qui viennent renforcer l'équipe de développement d'OSE Immunotherapeutics.

Laurence de Schoulepnikoff est une dirigeante chevronnée qui bénéficie de plus de 25 ans d'expérience et d'une large expertise du 'business development' et des transactions au sein de l'industrie pharmaceutique, en particulier dans la négociation de contrats de licence et dans les cessions/acquisitions. Avant de rejoindre OSE, Laurence était chez AMAL Therapeutics, une société de biotechnologie suisse spécialisée dans les vaccins thérapeutiques contre le cancer (acquise par Boehringer Ingelheim en 2019) où elle a passé 3 ans en tant que Chief Operating Officer et Chief Business Officer

Précédemment, Laurence a travaillé dans des sociétés de taille moyenne (Ferring International, Stragen Pharma SA) et dans des grandes organisations (Business Development chez Novartis).

Laurence est titulaire d'un Master en Génie Chimique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et elle est membre du Conseil d'administration du "Swiss Healthcare Licensing Group" (HLG).

Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Je suis heureux d'accueillir Laurence qui vient soutenir l'évolution de la Société et diriger nos équipes de business development et de management des alliances. Ses qualités de leadership, sa récente expérience de transaction sur un vaccin innovant contre le cancer et son expertise en licences pharmaceutiques nous apporteront indéniablement des nouvelles opportunités pour accroître nos activités de partenariats, un moteur constant de notre croissance".