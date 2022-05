OSE Immuno annonce la délivrance d'un nouveau brevet européen sur CLEC-1

(Boursier.com) — OSE Immuno SA annonce que l'Office Européen des Brevets (OEB) a délivré un nouveau brevet qui renforce la protection de CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR - C-type lectin receptors), sa nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde, et son utilisation dans le traitement du cancer. Ce brevet apporte une protection jusqu'en 2037.

CLEC-1 est un récepteur de type CLR (C-type lectin receptor) qui bloque les fonctions suppressives des cellules myéloïdes et permet la réactivation de la réponse antitumorale lymphocytaire T. Les cellules myéloïdes suppressives ont la capacité de s'accumuler dans le microenvironnement des tumeurs cancéreuses et de déréguler les défenses immunes des lymphocytes T.

Dominique Costantini, Directrice générale d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Ce brevet européen représente une étape importante qui assure une propriété intellectuelle solide et de large portée aux produits ciblant CLEC-1 en couvrant notamment l'utilisation d'anticorps antagonistes de CLEC-1 dans le traitement du cancer. Ce brevet a été étendu à d'autres territoires majeurs avec un accord de délivrance obtenu aux États-Unis et la délivrance au Japon".

Nicolas Poirier, Directeur scientifique d'OSE Immunotherapeutics, ajoute : "Les résultats précliniques de notre collaboration fructueuse avec l'équipe de recherche du CR2TI* de Nantes ont permis d'identifier CLEC-1 et ses antagonistes comme une innovation prometteuse en immunothérapie du cancer qui lève les freins sur la phagocytose des macrophages et la présentation d'antigènes par les cellules dendritiques, et démontre des effets antitumoraux établis, en particulier en synergie avec la chimiothérapie. Les dernières données précliniques d'efficacité ouvrent la voie au développement d'anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 et au futur développement clinique translationnel d'une nouvelle immunothérapie du cancer".

* Programme collaboratif mené par les équipes de recherche d'OSE Immunotherapeutics et du Dr Elise Chiffoleau (https://cr2ti.univ-nantes.fr/research/team-1) du Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie Translationnelle (CR2TI), UMR1064, INSERM, Nantes Université, au CHU de Nantes.