OSE Immuno annonce l'accord de délivrance d'un nouveau brevet sur Tedopi en Europe

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics annonce que l'Office Européen des Brevets (OEB) a donné son accord pour la délivrance d'un nouveau brevet sur Tedopi, un vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, qui protègera le procédé de fabrication d'une émulsion prête à l'emploi ("ready-to-use") pour l'utilisation du produit dans le traitement de cancers chez des patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protégera Tedopi jusqu'en 2038.

Ce nouvel accord de délivrance octroyé en Europe renforce la protection brevet de Tedopi et confirme un procédé de fabrication industrielle optimisé sous forme d'émulsion de peptides prête à l'emploi.

Tedopi a montré des résultats positifs finaux de l'essai clinique de Phase 3 (Atalante 1) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules en seconde résistance aux checkpoints inhibiteurs immunitaires (résultats présentés au congrès 2021 de l'ESMO (European Society for Medical Oncology). En parallèle, des essais cliniques de Phase 2 sont en cours pour évaluer Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique après échec d'une première ligne de chimio-checkpoint inhibiteur immunitaire et dans d'autres indications de cancer en association avec un checkpoint inhibiteur immunitaire ou avec une chimiothérapie. De telles associations vont renforcer la valeur thérapeutique de Tedopi dans des indications de cancer de stade avancé.