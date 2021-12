Orpea : vive hausse

(Boursier.com) — Orpea pointe en tête du palmarès à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 3,5% à 86 euros. Le flux acheteur sur le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance est alimenté par une note de Berenberg qui est passé à l''achat' sur le titre avec une cible ajustée de 108 à 110 euros. Le broker pense que les investisseurs sont devenus trop baissiers à l'égard d'Orpea et, globalement, du secteur en 2021. La résilience opérationnelle du groupe depuis le début de l'épidémie de Covid-19 lui a permis de maintenir sa réputation et son pouvoir de fixation des prix, tandis que le rythme record des ouvertures de nouveaux lits en 2021 et les opportunités de fusions et acquisitions offrent une bonne visibilité sur la croissance à court terme. Tous les ingrédients sont réunis, selon le courtier, pour qu'Orpea connaisse une croissance durable à moyen terme, mais ses actions se négocient avec une décote d'environ 25% par rapport à leur niveau d'avant la pandémie.