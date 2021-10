Orpea : violente chute

(Boursier.com) — Violent décrochage pour Orpea qui abandonne près de 10% à 90,1 euros. Une chute à relier à une information dévoilée par 'Challenges' qui affirme qu'une "perquisition a eu lieu au siège du groupe de maisons de retraite en mars dernier, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé". Le magazine précise que cette enquête a pour raison un " montage financier ayant permis de racheter certaines maisons de retraite dans l'Hexagone".

Contacté par l'hebdomadaire, la direction d'Orpea assure que le groupe et ses dirigeants ne sont pas "directement concernés" : "n'étant pas partie à la procédure, Orpea n'a pas accès au dossier. A sa connaissance, les investigations portent sur la cession, en 2008, d'une maison de retraite, à Orpea, en France, et plus particulièrement le traitement fiscal de cette cession par les vendeurs, extérieurs au groupe. Par ailleurs, les informations dont nous disposons permettent d'affirmer qu'il n'y a eu aucune rétro-commission".