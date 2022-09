Orpea : violent décrochage, la rentabilité en question

(Boursier.com) — Orpea plonge de plus de 15% à 17,5 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après l'annonce d'une baisse de sa rentabilité au premier semestre et l'avertissement d'une probable diminution de cette dernière au second semestre. Si le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,9% à 2,295 MdsE sur les six premiers mois de l'année, son taux de marge d'EBITDAR a reculé à 18,5% (24,9% un an plus tôt).

Ainsi, si l'activité du 1er semestre et des mois d'été est resté soutenue par le rythme d'ouverture de nouveaux lits et une amélioration progressive du niveau d'activité, la rentabilité opérationnelle du 1er semestre, tout comme celle de l'exercice 2022, est affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs à la Covid-19, que la progression du taux d'occupation du Groupe ne permet pas de compenser, par un montant important de produits spécifiques à 2021 non reconduits, par un contexte inflationniste sur les achats (notamment l'énergie), mais également par une politique plus active de recrutement, plus particulièrement en France, dans un marché de l'emploi sous tension.

Si le management confirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022, le taux de marge d'EBITDAR du 2nd semestre 2022 pourrait être inférieur au niveau du 1er semestre 2022. Outre les problèmes internes à la société, la volatilité des marchés de l'énergie pénalise également Orpea.